Специалист по рекламе в РСЯ

Здравствуйте!

Меня зовут Любовь Давыдова.

Я специалист по интернет-рекламе в Рекламной Сети Яндекса (РСЯ). Настрою качественную Рекламную Кампанию в РСЯ для Вашего сайта от 1500 руб. Срок исполнения от 2-3 дней, в зависимости от срока предоставления данных заказчиком и количества ключевых фраз.

Перед запуском тестовой РК проведу аудит Вашего сайта и оффера, анализ структуры и элементов сайта, анализ конкурентов. Дам рекомендации по улучшению для настройки качественной РК. Могу провести аудит для оптимизации существующей РК в РСЯ.