liuba_zuba

Любовь liuba_zuba

 
25 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Обработка фото

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  • Ретушь фото

    Нужно сделать ретушь школьных портретов, ретушь не сложная, так как портреты не слишком крупные. 15р за фото Просьба откликаться сразу со сделанным тестовым заданием. Можно ориентироваться на сделанные мною фотографии, под названием "после" Ссылка на тестовое задание: https://cloud.mail.ru/public/FFCU/mZGbm5wcf

    Обработка фотографий26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отбор, цветокоррекция, ретушь фото

    Есть школьные съемки, из 2000 отобрать 300-400 фото, сделать цветокоррекцию в Lightroom, позже на ретушь (убрать недостатки на лице) пришлю часть снимков. Все съемки студийные, сняты с хорошим светом.  Пресет и экшены для ретуши предоставлю, расскажу ...

    Обработка фотографий18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отбор и цветокоррекция фото

    $15

    Из 2000 кадров отобрать 300-400 (убрать фото не в резкости, неудачные кадры) Сделать цветокоррекцию по предоставленному пресету, выровнять по экспозиции и балансу белого. Тестовое задание: https://cloud.mail.ru/public/FFCU/mZGbm5wcf В облако загружены фото на обработку, пресет и примеры. Обработайте фото и прикрепите ...

    Фотосъемка3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка школьных фото

    $15

    Есть школьные съемки для альбомов, нужно отобрать фото (убрать неудачные, не резкие кадры, из дублей выбрать лучшее), сделать цветкор по предоставленному пресету, выровнять по балансу белого и экспозиции. Возможно долгосрочное сотрудничество.

    Обработка фотографий22 заявки
    Закрыт
    3 года назад