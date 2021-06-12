liuba_zuba

Нужно сделать ретушь школьных портретов, ретушь не сложная, так как портреты не слишком крупные. 15р за фото Просьба откликаться сразу со сделанным тестовым заданием. Можно ориентироваться на сделанные мною фотографии, под названием "после" Ссылка на тестовое задание: https://cloud.mail.ru/public/FFCU/mZGbm5wcf
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- Обработка фотографий26 заявокЗакрыт3 года назад
Есть школьные съемки, из 2000 отобрать 300-400 фото, сделать цветокоррекцию в Lightroom, позже на ретушь (убрать недостатки на лице) пришлю часть снимков. Все съемки студийные, сняты с хорошим светом. Пресет и экшены для ретуши предоставлю, расскажу ...Обработка фотографий18 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Из 2000 кадров отобрать 300-400 (убрать фото не в резкости, неудачные кадры) Сделать цветокоррекцию по предоставленному пресету, выровнять по экспозиции и балансу белого. Тестовое задание: https://cloud.mail.ru/public/FFCU/mZGbm5wcf В облако загружены фото на обработку, пресет и примеры. Обработайте фото и прикрепите ...Фотосъемка3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $15
Есть школьные съемки для альбомов, нужно отобрать фото (убрать неудачные, не резкие кадры, из дублей выбрать лучшее), сделать цветкор по предоставленному пресету, выровнять по балансу белого и экспозиции. Возможно долгосрочное сотрудничество.Обработка фотографий22 заявкиЗакрыт3 года назад