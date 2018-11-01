Досвід роботи
Маркетологз 11.2018 по нині (2 місяці)
1-й Легион, Дніпро (Развлечения, корпоративы)
Настройка таргетинговой рекламы
Разработка Event мероприятий
Ведение социальных сетей
Настройка Google Adwords
Оптимизация сайта
Мониторинг рынка
Анализ конкурентов
Анализ и подбор рекламных каналов
Работа с кризисным PR
Выявление проблем и поиск путей решения
Работа над фирменным стилем и т.д.
ASO, SEO специалистз 08.2018 по 11.2018 (3 місяці)
AdvertMobile, Дніпро (IT)
Сбор СЯ для приложений
Оптимизация в Google Play
Оптимизация App Store
Визуальная оптимизация приложений
Текстовая оптимизация приложений
SEO-оптимизатор, удаленноз 05.2018 по нині (8 місяців)
Компания Bus Express, Днепр (Пассажирские перевозки)
Аудит сайта (поиск технических проблем, внутренних ивнешних)
Анализ конкурентов
Составление семантического ядра
Составление ТЗ для программиста и копирайтера
Написание текстов
Заполнение сайта контентом
Заполнение мета тегов
Поиск площадок и форумов
Наращивание ссылочной массы
Контент-менеджер, SMM, помощник Seoз 08.2017 по нині (1 рік 5 місяців)
PrShoes, Днепр (Информационная площадка, продвижение компаний)
Сео-оптимизация проектов (https://exposhoes.com.ua/)
Аудит сайта (поиск технических проблем, внутренних и внешних)
Анализ конкурентов
Составление семантического ядра
Составление ТЗ для программиста и копирайтера
Написание текстов
Заполнение сайта контентом
Заполнение мета тегов
Поиск площадок и форумов
Наращивание ссылочной массы
Ведение социальных групп, сетей в ФБ и Инстаграмм
Настройка таргетинговой рекламы
Аналитика
Освіта
Днепровский национальный университет им. О. ГончаряСистем и средств массовой коммуникации, Журналистика, Днепр
Вища, з 09.2016 по 07.2017 (10 місяців)
Степень "Специалист"
Мариупольский государственный университетМассовых коммуникаций и журналистики, специальность:"Реклама и связи с общественностью", Мариуполь
Вища, з 09.2011 по 06.2015 (3 роки 9 місяців)
Додаткова освіта· Компьютерная академия Шаг, "Графическийдизайн" (2014, 8 месяцев)
· IMB Academy, Digital Marketing institute(Ireland), Seach Engine Marketing (SEM) (2017-18, 6 месяцев)
Професійні та інші навички· Таргетинговая реклама (2 роки досвіду)
Просунутий, використовую в даний час.
· Создание иллюстраций, логотипов на AdobePhotoshop (4 роки досвіду)
Просунутий, використовую в даний час.
· Копирайт (6 років досвіду)
Просунутий, використовую в даний час.
· СММ (ФБ и Инстаграмм) (2 роки досвіду)
Середній, використовую в даний час.
· Сео-оптимизация (1 рік досвіду)
Середній, використовую в даний час.
Знання мов· Англійська ─ середній
· Німецька ─ середній
· Українська ─ вільно
· Російська ─ вільно
Додаткова інформаціяРаботаю c сервисами Google Analytics,Google Search Console,Serpstat, SE Ranking, Ahrefs, CheckTrust.