Досвід роботи

Маркетолог

з 11.2018 по нині (2 місяці)

1-й Легион, Дніпро (Развлечения, корпоративы)

Настройка таргетинговой рекламы

Разработка Event мероприятий

Ведение социальных сетей

Настройка Google Adwords

Оптимизация сайта

Мониторинг рынка

Анализ конкурентов

Анализ и подбор рекламных каналов

Работа с кризисным PR

Выявление проблем и поиск путей решения

Работа над фирменным стилем и т.д.

ASO, SEO специалист

з 08.2018 по 11.2018 (3 місяці)

AdvertMobile, Дніпро (IT)

Сбор СЯ для приложений

Оптимизация в Google Play

Оптимизация App Store

Визуальная оптимизация приложений

Текстовая оптимизация приложений

SEO-оптимизатор, удаленно

з 05.2018 по нині (8 місяців)

Компания Bus Express, Днепр (Пассажирские перевозки)

Аудит сайта (поиск технических проблем, внутренних ивнешних)

Анализ конкурентов

Составление семантического ядра

Составление ТЗ для программиста и копирайтера

Написание текстов

Заполнение сайта контентом

Заполнение мета тегов

Поиск площадок и форумов

Наращивание ссылочной массы

Контент-менеджер, SMM, помощник Seo

з 08.2017 по нині (1 рік 5 місяців)

PrShoes, Днепр (Информационная площадка, продвижение компаний)

Сео-оптимизация проектов (https://exposhoes.com.ua/)

Аудит сайта (поиск технических проблем, внутренних и внешних)

Анализ конкурентов

Составление семантического ядра

Составление ТЗ для программиста и копирайтера

Написание текстов

Заполнение сайта контентом

Заполнение мета тегов

Поиск площадок и форумов

Наращивание ссылочной массы

Ведение социальных групп, сетей в ФБ и Инстаграмм

Настройка таргетинговой рекламы

Аналитика

Освіта

Днепровский национальный университет им. О. Гончаря

Систем и средств массовой коммуникации, Журналистика, Днепр

Вища, з 09.2016 по 07.2017 (10 місяців)

Степень "Специалист"

Мариупольский государственный университет

Массовых коммуникаций и журналистики, специальность:"Реклама и связи с общественностью", Мариуполь

Вища, з 09.2011 по 06.2015 (3 роки 9 місяців)

Додаткова освіта· Компьютерная академия Шаг, "Графическийдизайн" (2014, 8 месяцев)

· IMB Academy, Digital Marketing institute(Ireland), Seach Engine Marketing (SEM) (2017-18, 6 месяцев)

Професійні та інші навички· Таргетинговая реклама (2 роки досвіду)

Просунутий, використовую в даний час.

· Создание иллюстраций, логотипов на AdobePhotoshop (4 роки досвіду)

Просунутий, використовую в даний час.

· Копирайт (6 років досвіду)

Просунутий, використовую в даний час.

· СММ (ФБ и Инстаграмм) (2 роки досвіду)

Середній, використовую в даний час.

· Сео-оптимизация (1 рік досвіду)

Середній, використовую в даний час.

Знання мов· Англійська ─ середній

· Німецька ─ середній

· Українська ─ вільно

· Російська ─ вільно

Додаткова інформаціяРаботаю c сервисами Google Analytics,Google Search Console,Serpstat, SE Ranking, Ahrefs, CheckTrust.