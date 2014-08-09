переводчик немецкого и английского языков
Предлагаю услуги устного (последовательный, синхронный) и письменного перевода с / на немецкий язык. Основные тематики: строительство, инвестирование, финансы, экономика и предприятие, маркетинг, перевод коммерческой корреспонденции и документов, статьи и другое. Готова рассмотреть предложения касательно перевода следующих тематик: повседневная психология, художественная литература, а также, тексты для сайтов.
Образование экономическое (международная экономика) и филологическое (перевод), языковая пара- немецкий и английский языки с/ на украинский, русский.
Проходила языковую практику в Германии. Имею опыт работы в иностранных компаниях, а также бюро переводов.
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