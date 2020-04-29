liudmila100

Людмила liudmila100

 
49 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Специалист по интернет-рекламе РСЯ

Здравствуйте, меня  зовут Казанцева Людмила Игоревна. Я специалист в Интернет -Рекламе Рекламной Сети Яндекс.  Я прошла курс Специалист по интернет рекламе, изучила новейшие технологии. Имею небольшой опыт  работы в этом направлении. За символическую плату в 1500 руб. и отзыв  о своей работе предлагаю Вам настроить рекламу в Рекламной Сети Яндекс. Как Вам такое предложение?  Предлагаю обсудить детальнее моё предложение. Жду ответа от Вас. 