liudmila100

Специалист по интернет-рекламе РСЯ

Здравствуйте, меня зовут Казанцева Людмила Игоревна. Я специалист в Интернет -Рекламе Рекламной Сети Яндекс. Я прошла курс Специалист по интернет рекламе, изучила новейшие технологии. Имею небольшой опыт работы в этом направлении. За символическую плату в 1500 руб. и отзыв о своей работе предлагаю Вам настроить рекламу в Рекламной Сети Яндекс. Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее моё предложение. Жду ответа от Вас.