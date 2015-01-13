Фамилия Имя Отчество: Киселева Людмила Николаевна .
Пол: женский
Дата рождения: [23/ 03/80 ]
Гражданство: Россия
Место проживания: Кропоткин
Контактная информация: [9181568162], [[email protected]]
Пожелания к месту работы : переводчик испанский- русский , русский - испанский
Область деятельности: Лингвистика
Зарплата (минимум): 30 000 руб.
Тип занятости: Полный день, удаленная
Опыт работы: Перевод текстов любой сложности и различного тематического направления, устный перевод.
Профессиональные навыки: Работа с офисной техникой: копир‚ факс‚ сканер; работа в сети Internet; работа на ПК – уверенный пользователь; работа с программами MS Office включая Word‚ Excel Образование Основное — среднее
Иностранные языки Английский: среднее владение Испанский: свободное владение
Дополнительные сведения:
Семейное положение:
Не замужем Дети: есть
Возможность командировок: да
О себе: Ответственная‚ исполнительная‚ коммуникабельная‚ аккуратная‚ инициативная.Свободное владение 1 иностранным языком( испанский ).Водительские права Категория B‚ действующий заграничный паспорт.Прожила в Испании 16 лет с самого раннего возраста.В свободное время читаю книги , хожу на прогулки, вредных привычек нет