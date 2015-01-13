переводчик испанский- русский

Фамилия Имя Отчество: Киселева Людмила Николаевна .

Пол: женский

Дата рождения: [23/ 03/80 ]

Гражданство: Россия

Место проживания: Кропоткин

Контактная информация: [9181568162], [[email protected]]

Пожелания к месту работы : переводчик испанский- русский , русский - испанский

Область деятельности: Лингвистика

Зарплата (минимум): 30 000 руб.

Тип занятости: Полный день, удаленная

Опыт работы: Перевод текстов любой сложности и различного тематического направления, устный перевод.

Профессиональные навыки: Работа с офисной техникой: копир‚ факс‚ сканер; работа в сети Internet; работа на ПК – уверенный пользователь; работа с программами MS Office включая Word‚ Excel Образование Основное — среднее

Иностранные языки Английский: среднее владение Испанский: свободное владение

Дополнительные сведения:

Семейное положение:

Не замужем Дети: есть

Возможность командировок: да

О себе: Ответственная‚ исполнительная‚ коммуникабельная‚ аккуратная‚ инициативная.Свободное владение 1 иностранным языком( испанский ).Водительские права Категория B‚ действующий заграничный паспорт.Прожила в Испании 16 лет с самого раннего возраста.В свободное время читаю книги , хожу на прогулки, вредных привычек нет