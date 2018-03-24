liudmilaKN

Специалист по настройке РСЯ

Меня зовут Людмила Коломиец (https://vk.com/kolomiyetslyudmila). Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас. То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу в Рекламной Сети Яндекса бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Чтобы обсудить более детально Вы можете связаться со мной по контактам указанным ниже.

е-mail: [email protected]

skype: lyudakn1

Viber и WhatsApp: +380669383403