live_freely

Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн для сайта на wordpress сервера игры ultima online. Вот что есть сейчас: http://trueuo.com Вот то, как примерно нужно: http://www.uolife.ru Вот то как НЕ нужно: http://uogames.ru Дизайн ориентирован на большое количество контента, должен быть качественным, не перегруженным, ...