live_freely

Здравствуйте. Нужна "натяжка" верстки шаблона под WP или стоимость верстки из имеющихся у меня файлов PSD. В настоящее время сайт сверстан в HTML, но эта верстка не натянута на вордпресс. Для того, что бы Вы смогли ...
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Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн для сайта на wordpress сервера игры ultima online. Вот что есть сейчас: http://trueuo.com Вот то, как примерно нужно: http://www.uolife.ru Вот то как НЕ нужно: http://uogames.ru Дизайн ориентирован на большое количество контента, должен быть качественным, не перегруженным, ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Для сайта http://uslugi-wordpress.ru/ требуется написать ряд текстов, грамматически правильно составленных, не тяжелых, которые легко читаются. Для каждой странице не более 500 символов. Прошу укажите цены, сроки или время написания одного текста. З.Ы. Гарантии: Персональный аттестат; ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад