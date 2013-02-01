live_freely

Александр live_freely

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Натянуть верстку на WordPress

    Здравствуйте. Нужна "натяжка" верстки шаблона под WP или стоимость верстки из имеющихся у меня файлов PSD. В настоящее время сайт сверстан в HTML, но эта верстка не натянута на вордпресс. Для того, что бы Вы смогли ...

    WordPressHTMLВерстка шаблонаВерстка под WordPress
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для сайта игры ultima online

    $250

    Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн для сайта на wordpress сервера игры ultima online. Вот что есть сейчас: http://trueuo.com Вот то, как примерно нужно: http://www.uolife.ru Вот то как НЕ нужно: http://uogames.ru Дизайн ориентирован на большое количество контента, должен быть качественным, не перегруженным, ...

    WordPressСайт на WordPress
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать короткие тексты для страниц сайта

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Для сайта http://uslugi-wordpress.ru/ требуется написать ряд текстов, грамматически правильно составленных, не тяжелых, которые легко читаются. Для каждой странице не более 500 символов. Прошу укажите цены, сроки или время написания одного текста. З.Ы. Гарантии: Персональный аттестат; ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад