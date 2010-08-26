Мы ориентируемся на создание приложений точно решающих задачи заказчика, в
Мы ориентируемся на создание приложений точно решающих задачи заказчика, в разумные сроки и объективную плату. Так же в наших силах разобраться в любом другом проекте и довести его до требуемого заказчиком состояния.
Работаем с:
php, mysql, cakePHP, jQuery.
cms - drupal, joomla, livestreet.
форумы - vbb, ipb, vanilla, phpBB.
магазины - oscommerce.
Мы выполняем:
- специально-ориентированные проекты
- vBulletin-разработку
- верстка
- дизайн сайтов, визиток, логотипов, полиграфия
- копирайт
- оценка готовых проектов
- написание технической документации по проектам
- etc.