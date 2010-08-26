Мы ориентируемся на создание приложений точно решающих задачи заказчика, в

Мы ориентируемся на создание приложений точно решающих задачи заказчика, в разумные сроки и объективную плату. Так же в наших силах разобраться в любом другом проекте и довести его до требуемого заказчиком состояния.

Работаем с:

php, mysql, cakePHP, jQuery.

cms - drupal, joomla, livestreet.

форумы - vbb, ipb, vanilla, phpBB.

магазины - oscommerce.

Мы выполняем:

- специально-ориентированные проекты

- vBulletin-разработку

- верстка

- дизайн сайтов, визиток, логотипов, полиграфия

- копирайт

- оценка готовых проектов

- написание технической документации по проектам

- etc.