livewebsites

«Живые вебсайты» – создание и обслуживание корпоративных интернет-сайтов

«Живые вебсайты» представляют новую интернет-услугу

16 марта 2010 года начал работу интернет-проект «Живые вебсайты», который представляет новую услугу – размещение интернет-сайтов в готовой, полностью настроенной среде на базе системы управления содержимым TYPO3.

«Мы подготовили универсальную платформу, приспособленную для решения стандартных задач интернет-представительства небольших и средних компаний. – говорит менеджер интернет-проекта "Живые вебсайты" Евгений Меркулов. – Эта платформа использует современные интернет-технологии и позволяет организовать действенное представительство компании в сети Интернет».

Пользователи получают богатый набор функциональных возможностей и могут перенести в «Живой вебсайт» существующий интернет-сайт своей компании или создать новый на основе готового профессионально сделанного шаблона или индивидуального дизайна.