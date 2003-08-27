Упаковка и ведение аккаунтов в Инстаграм,
В наше время упаковка аккаунта - обложка, которая притягивает и является инструментом работы и подачей продукта, как следствие - рост, масштабирование бренда.
Предоставляю такие услуги как :
✔️ Составление правильной шапки профиля
✔️Подбор главного фото
✔️ Составление хайлайтсов (актуальных историй), обложка + содержание
✔️ Обработка фото
✔️ Составление контент-плана; написание текста, для публикаций
✔️ Работа над составлением визуальной картинки
✔️ Ведение аккаунта
✔️Подбор рефенсов для фото
Буду рада сотрудничеству.