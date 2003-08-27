Упаковка и ведение аккаунтов в Инстаграм,

В наше время упаковка аккаунта - обложка, которая притягивает и является инструментом работы и подачей продукта, как следствие - рост, масштабирование бренда.

Предоставляю такие услуги как :

✔️ Составление правильной шапки профиля

✔️Подбор главного фото

✔️ Составление хайлайтсов (актуальных историй), обложка + содержание

✔️ Обработка фото

✔️ Составление контент-плана; написание текста, для публикаций

✔️ Работа над составлением визуальной картинки

✔️ Ведение аккаунта

✔️Подбор рефенсов для фото

Буду рада сотрудничеству.