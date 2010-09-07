Свободный PHP программист с почти 10 летним опытом работы.
С 2003 года мной были выполнены огромное количество проектов, как внутрикорпоративных ресурсов Интранет, так и сайтов для клиентов.
Опыт работы
языки программирования: PHP, Javascript, C++, Delphi, (x)HTML, CSS, AJAX
СУБД: MySQL, dBASE, MSSQL
фреймворки: CodeIgniter, jQuery
программное обеспечение: Linux (LAMP), Photoshop, Gimp, Dreamwaver, Notepad++ (просто люблю работать руками ;) )
Наиболее интересные проекты выложены у меня в портфолио, и на моем сайте.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Церковь казанских святых Гурия, Германа и Варсоноф125 просмотров
- Центральная диспетчерская служба164 просмотра
- Корпоративный сайт веб-студии "Lixy.RU"159 просмотров
- Официальный сайт Зульфата Габдулина165 просмотров
- Сайт фото-видео студии "Студия Свой Взгляд"152 просмотра
- Официальный сайт телевизионной программы ТИН-клуб312 просмотров
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга