Свободный PHP программист с почти 10 летним опытом работы.

С 2003 года мной были выполнены огромное количество проектов, как внутрикорпоративных ресурсов Интранет, так и сайтов для клиентов.

Опыт работы

языки программирования: PHP, Javascript, C++, Delphi, (x)HTML, CSS, AJAX

СУБД: MySQL, dBASE, MSSQL

фреймворки: CodeIgniter, jQuery

программное обеспечение: Linux (LAMP), Photoshop, Gimp, Dreamwaver, Notepad++ (просто люблю работать руками ;) )

Наиболее интересные проекты выложены у меня в портфолио, и на моем сайте.