liz_shepel

Мой опыт СММ-копирайтера 2,5 года, хорошо разбираюсь в теме бьюти, диджитал и в целом могу красиво написать о чем угодно, опыт позволяет.
Последние пол года работала СММ-специалистом, в мои обязанности входило:
- Сьемка роликов и обработка видео;
- Одновременное ведение до 4 проектов;
- Анализ конкурентов на действующем рынке;
- Формирование контент-плана;
- Работа с фотошопом и работа с темплейтами;
- Создание хайлатов и формирование каталогов;
- Уникально написанный текст, как описание так и длинные продающие тексты;
- Выбор работающих хештегов к каждой позиции;
- Стратегия;
- Работа с клиентами.
Интересы:
Фотография, дайвинг, активный образ жизни
Soft skills:
Организованность, ответственность, пунктуальность, творческий подход к делу.
Hard skills:
Базовое знание английского языка на уровне Pre Intermidiate, владею Русским и Украинскими языками.
Пройден курс журналистики в 2014 году.
Много грамот за лучшее сочинение в школьные и университетские годы