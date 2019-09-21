liz_shepel

Интервью

Мой опыт СММ-копирайтера 2,5 года, хорошо разбираюсь в теме бьюти, диджитал и в целом могу красиво написать о чем угодно, опыт позволяет.

Последние пол года работала СММ-специалистом, в мои обязанности входило:

- Сьемка роликов и обработка видео;

- Одновременное ведение до 4 проектов;

- Анализ конкурентов на действующем рынке;

- Формирование контент-плана;

- Работа с фотошопом и работа с темплейтами;

- Создание хайлатов и формирование каталогов;

- Уникально написанный текст, как описание так и длинные продающие тексты;

- Выбор работающих хештегов к каждой позиции;

- Стратегия;

- Работа с клиентами.

Интересы:

Фотография, дайвинг, активный образ жизни

Soft skills:

Организованность, ответственность, пунктуальность, творческий подход к делу.

Hard skills:

Базовое знание английского языка на уровне Pre Intermidiate, владею Русским и Украинскими языками.

Пройден курс журналистики в 2014 году.

Много грамот за лучшее сочинение в школьные и университетские годы