liza_duben9

Таргетированная реклама INST/FB
Здравствуйте, меня зовут Елизавета!
Чем я могу помочь и что я сделаю для Вашего бизнеса:
1. Проанализирую готовность вашего профиля к настройке рекламы. Дам рекомендации по улучшению вашего профиля.
2. Анализ вашей ниши и ваших конкурентов.
3. Анализ Вашей ЦА.
4. Подготовлю креативы и офферы для рекламных объявлений.
5. Настрою рекламу на ваш бизнес в Fb/Inst.
6. Приведу новых клиентов в ваш бизнес и подписчиков к Вам в Instagram
Если интересно - пишите, обсудим все детали??
Я против войны в Украине!