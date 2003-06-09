liza_duben9

Таргетированная реклама INST/FB

Здравствуйте, меня зовут Елизавета!

Чем я могу помочь и что я сделаю для Вашего бизнеса:

1. Проанализирую готовность вашего профиля к настройке рекламы. Дам рекомендации по улучшению вашего профиля.

2. Анализ вашей ниши и ваших конкурентов.

3. Анализ Вашей ЦА.

4. Подготовлю креативы и офферы для рекламных объявлений.

5. Настрою рекламу на ваш бизнес в Fb/Inst.

6. Приведу новых клиентов в ваш бизнес и подписчиков к Вам в Instagram

Если интересно - пишите, обсудим все детали??