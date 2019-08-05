liza_megina

ВЛАДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ: Свободное владение персональным компьютером на уровне опытного пользователя в операционной среде Windows и IOS: знание программ электронной почты, знание всех программ, входящих в пакеты Microsoft Office и базовых программ IOS.ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ: русский, английский (в совершестве).ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: Творческая личность. Интеллигентность, целеустремленность и быстрая обучаемость, пунктуальность и ответственность, сообразительность, исполнительность, способность и стремление учиться новому, умение работать в команде, обладаю организаторскими способностями. Стрессоустойчивость, отсутствие вредных привычек ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ: Игра на музыкальных инструментах: гитара, домбра. Член молодежного крыла Ассамблеи народа Казахстана. Общественное объединение «Общество украинцев «Оберег» города Нур-Султан, участница хора.