lizaanufrieva

Фоторедактор\верстальщик\ретушер

Образование: факультет фотокорреспондентов им. Ю. А. Гальперина при Союзе Журналистов С-Пб

Фотодепартамент.Институт

Языки: английский, немецкий (чтение, перевод)

Владение программами: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Indesign, весь пакет Microsoft Office

Прочие навыки:

-ретушь и обработка изображений любой сложности;

-грамотный письменный перевод с английского на русский;

-работа с ftp, систематизация баз данных;

-верстка макета книги.

Личные качества: исполнительность, скорость, высокая коммуникабельность.

https://docs.google.com/file/d/0B9MOGWN2o6ulbnNVSVRmMjNEZk0/edit - верстка итогового журнала мастерской фотографии в рамках курса Андрея Поликанова и Татьяны Плотниковой