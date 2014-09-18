lizaanufrieva

Елизавета lizaanufrievalizaanufrieva
29 летРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Фоторедактор\верстальщик\ретушер
Образование: факультет фотокорреспондентов им. Ю. А. Гальперина при Союзе Журналистов С-Пб
Фотодепартамент.Институт
Языки: английский, немецкий (чтение, перевод)
Владение программами: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Indesign, весь пакет Microsoft Office
Прочие навыки:
-ретушь и обработка изображений любой сложности;
-грамотный письменный перевод с английского на русский;
-работа с ftp, систематизация баз данных;
-верстка макета книги.
Личные качества: исполнительность, скорость, высокая коммуникабельность.
https://docs.google.com/file/d/0B9MOGWN2o6ulbnNVSVRmMjNEZk0/edit - верстка итогового журнала мастерской фотографии в рамках курса Андрея Поликанова и Татьяны Плотниковой
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