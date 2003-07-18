lizabet_bor

Нужны клиенты для бизнеса? Хочешь расширения?

Меня зовут Елизавета, я таргетолог

Если так можно сказать , экспертный новичок

°Настраиваю рекламу в Фейсбук и Инстаграм

°Гарантирую результатат

°Предоставляю ежедневный отчет и статистика по рекламе

°Поддерживаю связь все время

°Нацелена на твой результат

°Полностью погружаюсь в каждый проект.

°Не просто нажимаю на кнопку "Продвигать", а разрабатываю стратегию продвижения