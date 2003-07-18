lizabet_bor

Елизавета lizabet_borlizabet_bor
20 летУкраина/Белая Церковь
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Нужны клиенты для бизнеса? Хочешь расширения?
Меня зовут Елизавета, я таргетолог
Если так можно сказать , экспертный новичок
°Настраиваю рекламу в Фейсбук и Инстаграм
°Гарантирую результатат
°Предоставляю ежедневный отчет и статистика по рекламе
°Поддерживаю связь все время
°Нацелена на твой результат
°Полностью погружаюсь в каждый проект.
°Не просто нажимаю на кнопку "Продвигать", а разрабатываю стратегию продвижения