lizamacenko21

Качественная работа на результат!

Здравствуйте! Меня зовут Лиза.

В связи с сложившейся ситеацией в Украине, я решила перейти на фриланс.

Я студентка юридического университета иногда подрабатываю написанием курсовых, рефератов, статей и всех студенческих работ.

Владею в совершенстве украинским, русским и английским языками.

Имею огромный опыт в переводе, редактировании и наборе текстов различной тематики.

Провожу анализ текстов на уникальность.

Всегда работаю на результат, выполняю качественно и в кротчайшие сроки, за приятную плату.

Рада сотрудничеству!!