lizamacenko21

Качественная работа на результат!
Здравствуйте! Меня зовут Лиза.
В связи с сложившейся ситеацией в Украине, я решила перейти на фриланс.
Я студентка юридического университета иногда подрабатываю написанием курсовых, рефератов, статей и всех студенческих работ.
Владею в совершенстве украинским, русским и английским языками.
Имею огромный опыт в переводе, редактировании и наборе текстов различной тематики.
Провожу анализ текстов на уникальность.
Всегда работаю на результат, выполняю качественно и в кротчайшие сроки, за приятную плату.
Рада сотрудничеству!!