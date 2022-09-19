lizamarcinuk

Привет, меня зовут Елизавета, я с Украины. Ищу работу, которая поможет мне расти как личности и зарабатывать деньги. Желаю работать с иностранными, потому что это помогает мне развиваться и приобретать новый опыт. Хочу познакомиться с зарубежными клиентами, которые с радостью примут мою помощь.

Мои сильные стороны:

- Хорошее знание английского, русского, китайского, корейского и украинского языков.

- Имею опыт работы фрилансером и копирайтером.

- Такие качества характера как: креативный и творческий подход к выполнению поставленной задачи, трудолюбие, стрессоустойчивость, вежливость и добросовестность.

Надеюсь у меня будет шанс поработать именно с тобой.