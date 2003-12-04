Сертифицированный специалист в сфере инфографики для маркетплейсов

Меня зовут Елизавета, я - дизайнер инфографики для маркетплейсов

Создам для вас современный дизайн карточек, который поможет увеличить продажи 📈

▪️Работаю как с ТЗ, так и без него

▪️Работаю со всеми категориями товаров

▪️Провожу анализ конкурентов

▪️Срок выполнения работы 1-3 дня ( в зависимости от загруженности)