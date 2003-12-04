Сертифицированный специалист в сфере инфографики для маркетплейсов
Меня зовут Елизавета, я - дизайнер инфографики для маркетплейсов
Создам для вас современный дизайн карточек, который поможет увеличить продажи 📈
▪️Работаю как с ТЗ, так и без него
▪️Работаю со всеми категориями товаров
▪️Провожу анализ конкурентов
▪️Срок выполнения работы 1-3 дня ( в зависимости от загруженности)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Инфографика для маркетплейсов3 просмотра
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$2/час
от $4от 1 дня
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