lizaperevod

Переводчик научно-технической сферы, спец перевод, английский-русский-испанский
Cпециализация моей работы заключается в научно-техническом переводе (экономика, нефтегазовая
отрасль, промышленное оборудование, финансы, реклама и маркетинг) в следующих
языковых парах: английский – русский, русский – английский, испанский –
русский.
В сферу моей деятельности также входит перевод
документов (паспорта, сертификаты, лицензии, юридические документы) и
специальной литературы (технические статьи).
Имеется опыт работы в качестве журналиста-переводчика, интервью
с иностранцами на английском языке с последующим написанием статей и
редактированием.
Имею грамотную речь, увлекаюсь писательской деятельностью и журналистикой, внимательная к работе и ответственная в исполнении заказа.
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