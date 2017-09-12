lizaperevod

Переводчик научно-технической сферы, спец перевод, английский-русский-испанский

Cпециализация моей работы заключается в научно-техническом переводе (экономика, нефтегазовая

отрасль, промышленное оборудование, финансы, реклама и маркетинг) в следующих

языковых парах: английский – русский, русский – английский, испанский –

русский.

В сферу моей деятельности также входит перевод

документов (паспорта, сертификаты, лицензии, юридические документы) и

специальной литературы (технические статьи).

Имеется опыт работы в качестве журналиста-переводчика, интервью

с иностранцами на английском языке с последующим написанием статей и

редактированием.

Имею грамотную речь, увлекаюсь писательской деятельностью и журналистикой, внимательная к работе и ответственная в исполнении заказа.