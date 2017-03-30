lizastepanenko

Степаненко ЕлизаветаКиев Образование [table]
2007-2011 гг.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Кафедра славянской филологии, специальность: хорватский (сербский) и украинский языки и
литературы, бакалавр
2011-2013 г.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Кафедра славянской филологии, специальность: хорватский (сербский) и украинский языки и
литературы, магистр (диплом с отличием)
[/table] Дополнительноеобразование [table]
2009 г. (семестр)
Центр изучения хорватского языка, Загребский университет, г. Загреб (Хорватия)
2011 г. (семестр)
Центр изучения хорватского языка, Университет в Риеке, г. Риека (Хорватия)
2013 г.
Языковая практика, Белградский университет, г. Белград (Сербия)[/table]
Опытработы[table]
2011-2016 гг.
Письменные переводы на удаленной основе (сербский, хорватский, русский, украинский
языки)
2013 г.
„Alians Chemicals“ – сельскохозяйственная фирма, секретарь-переводчик (сербский, хорватский, русский, украинский языки)
2013-2016 гг.
Посольство Республики Сербия в Украине, переводчик (сербский, русский, украинский языки)
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