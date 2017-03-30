lizastepanenko

Елизавета lizastepanenko

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Степаненко ЕлизаветаКиев Образование [table]

2007-2011 гг.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Кафедра славянской филологии, специальность: хорватский (сербский) и украинский языки и

литературы, бакалавр

2011-2013 г.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Кафедра славянской филологии, специальность: хорватский (сербский) и украинский языки и

литературы, магистр (диплом с отличием)

[/table]  Дополнительноеобразование [table]

2009 г. (семестр)

Центр изучения хорватского языка, Загребский университет, г. Загреб (Хорватия)

2011 г. (семестр)

Центр изучения хорватского языка, Университет в Риеке, г. Риека (Хорватия)

2013 г.

Языковая практика, Белградский университет, г. Белград (Сербия)[/table]

Опытработы[table]

2011-2016 гг.

Письменные переводы на удаленной основе (сербский, хорватский, русский, украинский

языки)

2013 г.

 „Alians Chemicals“ – сельскохозяйственная фирма, секретарь-переводчик (сербский, хорватский, русский, украинский языки)

2013-2016 гг.

Посольство Республики Сербия в Украине, переводчик (сербский, русский, украинский языки)

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