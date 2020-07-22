lizavern96

Филолог китаист / переводы с Китайского и Английского

﻿Доброго времени суток!

Я рада, что Вы заинтересовались моей станицей на этом сайте.

Меня зовут Елизавета. Последние пять лет я жила и обучалась в Китае повышая свой уровень владения языками и получая степень бакалавра на курсе "Китайский язык и литература", имеется сертификат HSK5. Свободно разговариваю как на Китайском, так и на Английском языке.

Я увлекаюсь культурой азиатского фэнтези, люблю современную японскую и китайскую художественную литературу (ранобе/новеллы). Так же хорошо разбираюсь в игровой сфере, знаю сленг и принципы работы.

Имею опыт переводов текстов, песен, маньхуа (китайские комиксы) для личного пользования. Имеется небольшой опыт в налаживании контактов с китайскими производствами и последующей закупкой товаров.

На данный момент я ориентируюсь на переводы различной документации, художественной литературы, статей, писем и т.п..

Так же осуществляю трехстороннюю переписку.

Во время проведения работы всегда буду на связи, будь то переписка, звонки или видеосвязь.

Принимаю оплату как на русскую карту, так и на Paypal и 支付宝.

Если у Вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете связаться со мной и задать интересующие вопросы!

Спасибо за внимание,

с уважением,

Елизавета.