lizavern96

Доброго времени суток!
Я рада, что Вы заинтересовались моей станицей на этом сайте.
Меня зовут Елизавета. Последние пять лет я жила и обучалась в Китае повышая свой уровень владения языками и получая степень бакалавра на курсе "Китайский язык и литература", имеется сертификат HSK5. Свободно разговариваю как на Китайском, так и на Английском языке.
Я увлекаюсь культурой азиатского фэнтези, люблю современную японскую и китайскую художественную литературу (ранобе/новеллы). Так же хорошо разбираюсь в игровой сфере, знаю сленг и принципы работы.
Имею опыт переводов текстов, песен, маньхуа (китайские комиксы) для личного пользования. Имеется небольшой опыт в налаживании контактов с китайскими производствами и последующей закупкой товаров.
На данный момент я ориентируюсь на переводы различной документации, художественной литературы, статей, писем и т.п..
Так же осуществляю трехстороннюю переписку.
Во время проведения работы всегда буду на связи, будь то переписка, звонки или видеосвязь.
Принимаю оплату как на русскую карту, так и на Paypal и 支付宝.
Если у Вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете связаться со мной и задать интересующие вопросы!
Спасибо за внимание,
с уважением,
Елизавета.