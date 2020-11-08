Режиссёр монтажа, видеомонтажер
Привет!
Занимаюсь монтажом уже 4 года. Кроме монтажа делаю анимационные интро и могу покадровую анимацию:)
Владею Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop.
Опыт в монтаже:
*реклама
*видео для инстаграма (посты, игтв, сторис)
*клипы
*игровое кино
*неигровое (документальное) кино
*создаю атмосферные видео из домашних архивов (поездки, дни рождения и т.п.)
Создаю анимацию, интро и другие графические элементы для видео.
Буду рада сотрудничеству, сделаю по кайфу ;)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Промо ролик13 просмотров
- Музыкальный клип29 просмотров
- Зацикленная анимация25 просмотров
- Ролик-бекстейдж для Instagram38 просмотров
- Рекламный ролик для Instagram44 просмотра