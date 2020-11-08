Режиссёр монтажа, видеомонтажер

Привет!

Занимаюсь монтажом уже 4 года. Кроме монтажа делаю анимационные интро и могу покадровую анимацию:)

Владею Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop.

Опыт в монтаже:

*реклама

*видео для инстаграма (посты, игтв, сторис)

*клипы

*игровое кино

*неигровое (документальное) кино

*создаю атмосферные видео из домашних архивов (поездки, дни рождения и т.п.)

Создаю анимацию, интро и другие графические элементы для видео.

Буду рада сотрудничеству, сделаю по кайфу ;)