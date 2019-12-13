Дизайн сайта под ключ

Закончила высшее экономическое образование (Экономист-менеджер)Cоздаю сайты под ключ на платформе Тильда. Прошла обучение «Дизайнер сайтов на Тильда» по программе основные принципы создания Landing Page , Формула Landing Page, Разработка прототипа, Основы работы на платформе Тильда. Имеется сертификат по обучению.

Работа с Landing Page:

—Создание одностраничных сайтов

—Сайты под ключ

—Индивидуальный дизайн в Zero Block

—Верстку под мобильные устройства

—Подключение функционала (формы, калькуляторы, квизы, чаты)