Дизайн сайта под ключ
Закончила высшее экономическое образование (Экономист-менеджер)Cоздаю сайты под ключ на платформе Тильда. Прошла обучение «Дизайнер сайтов на Тильда» по программе основные принципы создания Landing Page , Формула Landing Page, Разработка прототипа, Основы работы на платформе Тильда. Имеется сертификат по обучению.
Работа с Landing Page:
—Создание одностраничных сайтов
—Сайты под ключ
—Индивидуальный дизайн в Zero Block
—Верстку под мобильные устройства
—Подключение функционала (формы, калькуляторы, квизы, чаты)
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