lizavetavl

Елизавета Волкова lizavetavllizavetavl
Добрый день, меня зовут Елизавета
Я SMM-специалист, специализируюсь на продвижении Instagram аккаунтов в индустрии красоты и здоровья.
Полностью беру на себя все работы по ведению, продвижению, оформлению аккаунтов.
Повышу лояльность клиентов к бренду:
-Цепляющее описание аккаунта;
-Единый стиль и цветовая гамма;
-Вовлекающий контент для повышения активности
Увеличу количество обращений:
-Удобная навигация за счет хайлайтс и таплинка;
-Правильно составленные рубрикатор и контент-план
Привлеку новых подписчиков в аккаунт:
-Таргетированная реклама;
-Работа с блогерами;
-Рекламные посты и "посевы" у партнеров
Обучалась и работала с лидерами отрасли:
-SETTERS
-TexTerra
-Skillbox
-Илья Трикси
-Кирилл Беккер
Портфолио - в аккаунте и по запросу
Стремлюсь к тому, чтобы вы получили максимальную пользу от нашего сотрудничества, а эффективность, посещаемость и прибыль вашего аккаунта в разы увеличились.
Выбрав меня, вы получите максимально грамотно настроенный аккаунт с качественным оформлением и завлекающим контентом
Буду рада сотрудничеству!)