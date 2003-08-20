lizavetavl

Добрый день, меня зовут Елизавета

Я SMM-специалист, специализируюсь на продвижении Instagram аккаунтов в индустрии красоты и здоровья.

Полностью беру на себя все работы по ведению, продвижению, оформлению аккаунтов.

Повышу лояльность клиентов к бренду:

-Цепляющее описание аккаунта;

-Единый стиль и цветовая гамма;

-Вовлекающий контент для повышения активности

Увеличу количество обращений:

-Удобная навигация за счет хайлайтс и таплинка;

-Правильно составленные рубрикатор и контент-план

Привлеку новых подписчиков в аккаунт:

-Таргетированная реклама;

-Работа с блогерами;

-Рекламные посты и "посевы" у партнеров

Обучалась и работала с лидерами отрасли:

-SETTERS

-TexTerra

-Skillbox

-Илья Трикси

-Кирилл Беккер

Портфолио - в аккаунте и по запросу

Стремлюсь к тому, чтобы вы получили максимальную пользу от нашего сотрудничества, а эффективность, посещаемость и прибыль вашего аккаунта в разы увеличились.

Выбрав меня, вы получите максимально грамотно настроенный аккаунт с качественным оформлением и завлекающим контентом

Буду рада сотрудничеству!)