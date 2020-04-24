ОБРАБОТАЮ ВАШИ ФОТОГРАФИИ НЕДОРОГО
Обрабатываю фотографии. Не профессионал, но для коммерческих сфер и инстаграмма будет классно. Работы могу показать во время обсуждения.
ВАЖНО: готовые работы отправляю со своим водным знаком! После оплаты отправлю фотографии без всяких водных знаков.
Что входит в обработку:
Ретушь кожи и волос;
Наложение разных эффектов;
Цветокоррекция;
Замена фона (если вы предлагаете свой фон и он не соответствует разным параметрам основной фотографии,тогда за работу не берусь,либо предлагаю свой фон)
Цена от 1.0$ (74 рублей) и более ( в зависимости от сложности работы)
Действие аккаунта приостановлено!