ОБРАБОТАЮ ВАШИ ФОТОГРАФИИ НЕДОРОГО

Обрабатываю фотографии. Не профессионал, но для коммерческих сфер и инстаграмма будет классно. Работы могу показать во время обсуждения.

ВАЖНО: готовые работы отправляю со своим водным знаком! После оплаты отправлю фотографии без всяких водных знаков.

Что входит в обработку:

Ретушь кожи и волос;

Наложение разных эффектов;

Цветокоррекция;

Замена фона (если вы предлагаете свой фон и он не соответствует разным параметрам основной фотографии,тогда за работу не берусь,либо предлагаю свой фон)

Цена от 1.0$ (74 рублей) и более ( в зависимости от сложности работы)