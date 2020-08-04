Ретушь и художественная обработка фото

Меня зовут Елизавета Кирикова, и я предлагаю качественную обработку, а также ретушь вашего фото в программе Adobe Photoshop. Берусь даже за одно фото, но при большом объёме гарантирую скидку!

Здесь вы можете заказать ретушь фотографии разного жанра, а также портретную обработку вашего фото в интересном стиле!

Что предлагаю вам я:

Базовую ретушь, которая включает в себя:

- Очищение кожи от дефектов.

- Удаление (добавление) виньетирования.

- Расстановку световых акцентов.

- Очищение фона от дефектов.

- Удаление хроматических аберраций.

- Удаление дисторсии.

- Удаление лишних предметов на фото.

- Замену фона.

- Цветокоррекцию.

Арт-ретушь – это направление ретуши, которое связано с художественной обработкой изображения и тесно переплетается с живописью.

Бьюти (портретную) ретушь. Это один из самых сложных и кропотливых видов обработки. Чаще всего такая ретушь используется в жанрах: beauty, fashion, jewelry, commercial. Это максимальное качество ретуши, которое актуально для рекламной съёмки и обложек журналов.

Обработку фотографии в стиле lifestyle. В переводе с английского lifestyle – это образ жизни. Задача лайфстайл-фотографии – отобразить образ жизни героев в их естественной среде обитания с их искренними эмоциями, без постановки и позирования.

А также обработку фотографии в следующих жанрах:

- Pop art

- Dream art

- Fantasy

- Grange

- Pin up

- Watercolor (Акварель)

- Digital art

Цена зависит от сроков и сложности работы.

К своим клиентам я использую индивидуальный подход, всегда выслушаю и приму к сведению ваши пожелания и замечания!