Меня зовут Елизавета Кирикова, и я предлагаю качественную обработку, а также ретушь вашего фото в программе Adobe Photoshop. Берусь даже за одно фото, но при большом объёме гарантирую скидку!
Здесь вы можете заказать ретушь фотографии разного жанра, а также портретную обработку вашего фото в интересном стиле!
Что предлагаю вам я:
Базовую ретушь, которая включает в себя:
- Очищение кожи от дефектов.
- Удаление (добавление) виньетирования.
- Расстановку световых акцентов.
- Очищение фона от дефектов.
- Удаление хроматических аберраций.
- Удаление дисторсии.
- Удаление лишних предметов на фото.
- Замену фона.
- Цветокоррекцию.
Арт-ретушь – это направление ретуши, которое связано с художественной обработкой изображения и тесно переплетается с живописью.
Бьюти (портретную) ретушь. Это один из самых сложных и кропотливых видов обработки. Чаще всего такая ретушь используется в жанрах: beauty, fashion, jewelry, commercial. Это максимальное качество ретуши, которое актуально для рекламной съёмки и обложек журналов.
Обработку фотографии в стиле lifestyle. В переводе с английского lifestyle – это образ жизни. Задача лайфстайл-фотографии – отобразить образ жизни героев в их естественной среде обитания с их искренними эмоциями, без постановки и позирования.
А также обработку фотографии в следующих жанрах:
- Pop art
- Dream art
- Fantasy
- Grange
- Pin up
- Watercolor (Акварель)
- Digital art
Цена зависит от сроков и сложности работы.
К своим клиентам я использую индивидуальный подход, всегда выслушаю и приму к сведению ваши пожелания и замечания!
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