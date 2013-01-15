lizochka_81

Aвтор, рерайтер статей. Обработка текстов. Наполнение сайтов контентом, SEO тексты. Берусь за любые тематики, есть опыт по написанию статей по следующим направлениям:
- автомобили;
- строительство и ремнонт;
- дом и быт;
- мода и красота;
- оформление кредитов;
- товары и услуги;
- недвижимость;
- образование.
К работе подхожу ответственно, выполняю задания качественно и в кратчайшие сроки.
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E-mail: [email protected]
Телефон: +38 097 714-70-33
Образование: высшее филологическое, русский, украинский и английский языки.
Свободное владение ПК, навыки работы в Adobe Photoshop, Corel DRAW
Я всегда готова рассмотреть любые Ваши предложения.