lizochka_81

Aвтор, рерайтер статей. Обработка текстов. Наполнение сайтов контентом, SEO тексты. Берусь за любые тематики, есть опыт по написанию статей по следующим направлениям:

- автомобили;

- строительство и ремнонт;

- дом и быт;

- мода и красота;

- оформление кредитов;

- товары и услуги;

- недвижимость;

- образование.

К работе подхожу ответственно, выполняю задания качественно и в кратчайшие сроки.

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E-mail: [email protected]

Телефон: +38 097 714-70-33

Образование: высшее филологическое, русский, украинский и английский языки.

Свободное владение ПК, навыки работы в Adobe Photoshop, Corel DRAW

Я всегда готова рассмотреть любые Ваши предложения.