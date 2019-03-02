Наталья Лизогуб lizogubnatashalizogubnatasha
45 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Ретушь фотографий
Я оказываю профессиональныеуслуги фотошопа во всех сферах обработки и улучшения качества фото, незаметного
фотомонтажа и изменения фактов на изображении. Реалистичный результат при
фотомонтаже. Естественные форма тела и фактура кожи при ретуши портретов. Чистые отпечатки при
реставрации старых фото.
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Портфолио
- Наталья80 просмотров
Обработка фотографий
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$10/час
от $1от 1 дня
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