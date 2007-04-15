lizunes

Анастасия Гультяева lizunes

 
52 годаРоссия/Екатеринбург
17 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
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  • Ручное размещение ссылок по списку

    Необходимо по моему списку пройти по всем сайтам и оставить ссылку на необходимый адрес. Работа выполняется приблизительно так: 1. Заходите на сайт №1 из списка. Ищите адрес (будет дан после договоренности о работе) 2. Оставляете комментарий, осуществляете регистрацию ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание стиля для Vbulletin

    Требуется создать дизайн для женско-детского форума http://mama-rebenok.ru Версия форума 3.8 Выбор будет по минимальной цене, к сожалению оплачивать работу дизайн студии нет возможности.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Размещение статей

    Необходимо произвести размещение статей на сайтах позволяющих бесплатное размещение. Сотрудничать буду только с тем кто сможе подтвердить свою компетентность в данном вопросе. Статьи тематикой "мать и дитя" со ссылкой на http://mama-rebenok.ru Те кто не сможет гарантировать размещение ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание автосайта.

    $100

    Требуется написать движок автосайта и привязать к простейшему дизайну. Двиг должен уметь: Автоматом читать WhoIS и размещать на сайте. Парсить поисковики по заданным ключам. Брать некоторую информацию из дескрипшенов и размещать на сайте. Все пока только в голове созревает. ТЗ ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Привлечение пользователей на форум

    Необходимо организовать рекламную компанию на различных форумах, цель которой привлечение реальных пользователей на новый форум http://idu-domoi.ru Рассматриваются различные варианты вирусного маркетинга. Все полностью от идеи до воплощения на вас.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Размещение ссылок на сайт

    Требуется размещение ссылок на сайт на определенных ресурсах. По моему списку сайтов. В списке каталоги, страницы с комментариями, форумы, доски. Оплата 10 центов за ссылку. В списке около 400 сайтов. За хорошую работу цена повышается. Для связи lizunes(псина)mail.ru

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание шаблона сайта

    $50

    Требуется создать шаблон сайта для использования его в дальнейшем для изготовления сетки сайтов с одинаковой тематикой, но с разным наполнением. Шаблон должен быть построен таким образом: изменение меню, управление рекламой (яндекс директ) размещение ссылок и баннеров ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужны простые сайты

    Требуется человек для создания небольших сайтов по тематике "Аквариумные рыбки". Сайты по 30 -100 страниц, с наполнением (можно с других сайтов, но не полные дубли с одного) Вашу цену в студию.

    Сайты «под ключ»57 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипты для автоматического создания сайтов

    $50

    Нужны скрипты на подобии портатора Ласто. Думаю пояснять не нужно, кто понимает о чем идет речь прошу свои предложения выкладывать не замедлительно. Отвечать буду только на конкретые предложения. Ответы типа, наше портфолио тут не рассматриваются.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Изменение дизайна

    Нужно изменить дизайн партнерки. Работы не много. Наворотов не нужно. Нужно сделать дизайн не похожий на тот что есть сейчас. Основное требование, при заходе на сайт посетители не должны понимать что попали на партнерку. Цену прошу ставить реальную. tmpl ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
katish
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
36 отзывов
$50
10 баллов
14 лет назад
Создание стиля для Vbulletin
Отличный заказчик, четко ставит задачи. Оплатил вовремя и в полном объеме.Спасибо большое за сотрудничество.
Работа выполнена на отлично. Подход добросовестный и цена реальная.
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