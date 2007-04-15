Необходимо по моему списку пройти по всем сайтам и оставить ссылку на необходимый адрес. Работа выполняется приблизительно так: 1. Заходите на сайт №1 из списка. Ищите адрес (будет дан после договоренности о работе) 2. Оставляете комментарий, осуществляете регистрацию ...
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется создать дизайн для женско-детского форума http://mama-rebenok.ru Версия форума 3.8 Выбор будет по минимальной цене, к сожалению оплачивать работу дизайн студии нет возможности.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо произвести размещение статей на сайтах позволяющих бесплатное размещение. Сотрудничать буду только с тем кто сможе подтвердить свою компетентность в данном вопросе. Статьи тематикой "мать и дитя" со ссылкой на http://mama-rebenok.ru Те кто не сможет гарантировать размещение ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется написать движок автосайта и привязать к простейшему дизайну. Двиг должен уметь: Автоматом читать WhoIS и размещать на сайте. Парсить поисковики по заданным ключам. Брать некоторую информацию из дескрипшенов и размещать на сайте. Все пока только в голове созревает. ТЗ ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо организовать рекламную компанию на различных форумах, цель которой привлечение реальных пользователей на новый форум http://idu-domoi.ru Рассматриваются различные варианты вирусного маркетинга. Все полностью от идеи до воплощения на вас.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется написать скрипты (возможно есть готовые) для регистрации на ripn.net бесплатных доменов вида http://domen.org.ru http://domen.com.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется размещение ссылок на сайт на определенных ресурсах. По моему списку сайтов. В списке каталоги, страницы с комментариями, форумы, доски. Оплата 10 центов за ссылку. В списке около 400 сайтов. За хорошую работу цена повышается. Для связи lizunes(псина)mail.ruПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется создать шаблон сайта для использования его в дальнейшем для изготовления сетки сайтов с одинаковой тематикой, но с разным наполнением. Шаблон должен быть построен таким образом: изменение меню, управление рекламой (яндекс директ) размещение ссылок и баннеров ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется человек для создания небольших сайтов по тематике "Аквариумные рыбки". Сайты по 30 -100 страниц, с наполнением (можно с других сайтов, но не полные дубли с одного) Вашу цену в студию.Сайты «под ключ»57 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужны скрипты на подобии портатора Ласто. Думаю пояснять не нужно, кто понимает о чем идет речь прошу свои предложения выкладывать не замедлительно. Отвечать буду только на конкретые предложения. Ответы типа, наше портфолио тут не рассматриваются.Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно изменить дизайн партнерки. Работы не много. Наворотов не нужно. Нужно сделать дизайн не похожий на тот что есть сейчас. Основное требование, при заходе на сайт посетители не должны понимать что попали на партнерку. Цену прошу ставить реальную. tmpl ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт17 лет назад