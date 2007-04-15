Нужно изменить дизайн партнерки. Работы не много. Наворотов не нужно. Нужно сделать дизайн не похожий на тот что есть сейчас. Основное требование, при заходе на сайт посетители не должны понимать что попали на партнерку. Цену прошу ставить реальную. tmpl ...