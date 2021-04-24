lizunkasunny

A creative soul.

Здравствуйте!

Меня зовут Елизавета, и я студентка четвертого курса переводческого факультета, но душа лежит к творчеству.

"Творю-вытворяю" в Adobe Photoshop с 2014 года (имеется обширное портфолио работ). С помощью этой программы можно воплотить в реальность буквально все, и я хочу помочь в этом. Для меня процесс редактирования и обработки - творчество и любимое хобби, а для вас же - это качественный результат и выполненная задача.

Открыта для сотрудничества и общения. Обращайтесь, и мы вместе воплотим Ваши задумки в реальность 