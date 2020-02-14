Меня зовут Лиза.

Рада приветствовать вас в своём профиле. Меня зовут Лиза, 27 лет, родилась и выросла в Москве.

Я ещё не имею опыта работы в сфере фриланса, но готова окунуться с головой и как можно быстрее приступить к выполнению ваших заданий. Если я откликнулась на работу - значит я уверенна в своих силах и могу качественно её выполнить.

Имею большой опыт работы в разных сферах жизни. Образование: неоконченное высшее в сфере ресторанного бизнеса и оконченное средне-специальоное в области рекламы (изучала все направления от полиграфии до создания видео контента).