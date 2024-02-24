lizzarybka

Елизавета lizzarybka

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Графичекий дизайнер

Здравствуйте. Меня зовут Елизавета, я графический дизайнер со стажем 3 года!
Изготовлю:
- Логотип
- Фирменный стиль
- Иллюстрацию
- Любую полиграфию
Свои навыки и знания готова применить для Вашей эксклюзивной работы.

Умею слушать и слышать заказчика, уделяю внимание деталям. Работаю на результат, до полного утверждения.

Пишите, буду рад обсудить и качественно реализовать Ваш проект!

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