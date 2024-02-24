Графичекий дизайнер

Здравствуйте. Меня зовут Елизавета, я графический дизайнер со стажем 3 года!

Изготовлю:

- Логотип

- Фирменный стиль

- Иллюстрацию

- Любую полиграфию

Свои навыки и знания готова применить для Вашей эксклюзивной работы.



Умею слушать и слышать заказчика, уделяю внимание деталям. Работаю на результат, до полного утверждения.



Пишите, буду рад обсудить и качественно реализовать Ваш проект!