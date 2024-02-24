Графичекий дизайнер
Здравствуйте. Меня зовут Елизавета, я графический дизайнер со стажем 3 года!
Изготовлю:
- Логотип
- Фирменный стиль
- Иллюстрацию
- Любую полиграфию
Свои навыки и знания готова применить для Вашей эксклюзивной работы.
Умею слушать и слышать заказчика, уделяю внимание деталям. Работаю на результат, до полного утверждения.
Пишите, буду рад обсудить и качественно реализовать Ваш проект!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Логотип №3нет просмотров
- Логотип №2нет просмотров
- Логотип №1нет просмотров