Меня зовут Елизавета. Я являюсь автором и редактором текстов. Пишу и редактирую статьи, рекламы. Выучив досконально два языка, Русский и Украинский.

5 причин выбрать меня исполнителем!

1.Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

2.Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».

3.Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.

4.Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.

Если вы дочитали до конца, значит, уже заинтересовались моим предложением.Прямо сейчас, пока вы думаете, ваши потенциальные клиенты уходят к конкурентам.С уважением и надеждой на сотрудничество, Селабинка Елизавета.