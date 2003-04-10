5 причин выбрать меня исполнителем!
1.Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.
2.Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».
3.Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.
4.Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.
Если вы дочитали до конца, значит, уже заинтересовались моим предложением.Прямо сейчас, пока вы думаете, ваши потенциальные клиенты уходят к конкурентам.С уважением и надеждой на сотрудничество, Селабинка Елизавета.