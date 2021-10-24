@lizzkravets | Веб-дизайн, Tilda

Привет!

Разрабатываю сайты на Тильде под ключ. Создам для вашего бизнеса сайт, который грамотно презентует ваш продукт и принесёт больше клиентов.

Также если вам нужен сайт на другой платформе/на коде, возможно создание только дизайна, который вы можете передать готовый дизайн вашему верстальщику)

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