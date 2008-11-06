ljuba_shkurda

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД

Образование:

2006-2007 - Черкасский Государственный Технологический Университет;

Специальность – управление проектами;

Квалификация по диплому - магистр, руководитель по управлению проектами и программами.

2002-2006 гг. – Черкасский Государственный Технологический Университет;

Специальность – прикладная лингвистика;

Квалификация по диплому – бакалавр, филолог английского языка;

Владение компьютером: MS Office, MS Project, Internet– опытный пользователь.

Владение языками:

русский - родной

украинский - родной

английский - свободно

французский, немецкий - базовые знания

Направленность и опыт перевода:

• IT – технологии, локализация ПО;

• технические переводы (юриспруденция, экономика, психология, социология, лингвистика);

• перевод художественной литературы;

Направления перевода:

• английский – русский русский - английский;

• английский – украинский украинский – английский;

Личные качества:

• пунктуальность;

• активная жизненная позиция;

• твердое стремление учиться, повышать профессиональный уровень;

• коммуникабельность;

• порядочность.