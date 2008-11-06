ljuba_shkurda

Любовь Шкурда ljuba_shkurdaljuba_shkurda
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
Образование:
2006-2007 - Черкасский Государственный Технологический Университет;
Специальность – управление проектами;
Квалификация по диплому - магистр, руководитель по управлению проектами и программами.
2002-2006 гг. – Черкасский Государственный Технологический Университет;
Специальность – прикладная лингвистика;
Квалификация по диплому – бакалавр, филолог английского языка;
Владение компьютером: MS Office, MS Project, Internet– опытный пользователь.
Владение языками:
русский - родной
украинский - родной
английский - свободно
французский, немецкий - базовые знания
Направленность и опыт перевода:
• IT – технологии, локализация ПО;
• технические переводы (юриспруденция, экономика, психология, социология, лингвистика);
• перевод художественной литературы;
Направления перевода:
• английский – русский русский - английский;
• английский – украинский украинский – английский;
Личные качества:
• пунктуальность;
• активная жизненная позиция;
• твердое стремление учиться, повышать профессиональный уровень;
• коммуникабельность;
• порядочность.