Дизан сайтов, верстка сайта, Баннеров, Копирайт, Рерайт, Сайт под ключ
- Выполняю на высоком уровне дизайн сайтов от логотипа до иконок. Работаю без предоплаты, я уверен что мои работы понравятся вам.
- Верстаю сайты - профессионально любой сложности; html, блочная верстка, валидная, семантическая, кроссбраузерная.
- Анимация и создание баннеров.
- Копирайтинг, выполняем качественный копирайтинг, есть диплом об окончании факультета литературы и журналистики.
- Рерайтинг, выполняем рерайт на 100% уникальности. SEO рерайт. Работаем только с предоставленными материалами.
З.Ы. Дабы никого не смутить столь большим перечнем услуг, подскажем, работает команда 3-х человек.
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