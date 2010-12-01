Дизан сайтов, верстка сайта, Баннеров, Копирайт, Рерайт, Сайт под ключ

- Выполняю на высоком уровне дизайн сайтов от логотипа до иконок. Работаю без предоплаты, я уверен что мои работы понравятся вам.

- Верстаю сайты - профессионально любой сложности; html, блочная верстка, валидная, семантическая, кроссбраузерная.

- Анимация и создание баннеров.

- Копирайтинг, выполняем качественный копирайтинг, есть диплом об окончании факультета литературы и журналистики.

- Рерайтинг, выполняем рерайт на 100% уникальности. SEO рерайт. Работаем только с предоставленными материалами.

З.Ы. Дабы никого не смутить столь большим перечнем услуг, подскажем, работает команда 3-х человек.