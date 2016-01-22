Люблю читать, программировать, верстать, дизайн, шрифты, юзабилити. Несу ответственность за свою работу, поэтому всегда открыт к критике. Могу по настоящему работать в команде. Всегда готов изучить что-то новое. Слежу за новостями в своей области.

Знание основных паттернов проектирования.

Опыт:

HTML5, CSS3 (от 4-х лет);

PHP, YII, MySQl разработки (от 2-х лет);

JavaScript, Node,js, jQuery, Angular, Meteor.js, Mongo.db разработки (от 2-х лет);

Less, Sass, Bootstrap, SVG, Photoshop, БЭМ, MobileFirst, adaptivet, PerfectPixel(от 2-х лет);

OOP, MVC;

администрирования linux серверов, windows, OSX.

написания задач на grunt, gulp.

создания модульных js приложений на requirejs и browserify.

Git , Mercurial, Bitbucket, Github, Jira, Redmine, Trello

TypeScript, ES6, Canvas, Cordova, WebRtc.(от 1-го г.);