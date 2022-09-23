lkkuznetcova8

Привет! спасибо за внимание, я Лена графический дизайнер в список моих навыков входит создание рекламных плакатов, постов, логотипов, векторной графики, создание 3D моделей, рисование .Но основной уклон в своей работе я делаю на профессиональное создание логотипов Сюда входит: Создание логотипа Анимация логотипа создание аббревиатур и монограмм создание эмблем ⭐️Как фрилансер, я всегда готов сделать все возможное, чтобы мои клиенты были довольны моей работой. Я не закончу свою работу, пока мои клиенты не будут довольны моей работой . Свяжитесь со мной и давайте начнем!