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Елена Котенко
lkot
lkot
21 год
Россия
/
Ростов-на-Дону
2 года на
фриланс
-бирже
Была
2 года назад
Верстальщик
Начинающий верстальщик. В создании сайтов использую методологию БЭМ, HTML, CSS, Sass, Flex, JS.
HTML
CSS
SASS
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Адаптивная вёрстка макета из интернета
1 просмотр
Адаптивная вёрстка макета из интернета
1 просмотр
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