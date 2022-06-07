lkot

Елена Котенко lkot

 
21 годРоссия/Ростов-на-Дону
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Верстальщик

Начинающий верстальщик. В создании сайтов использую методологию БЭМ, HTML, CSS, Sass, Flex, JS.

HTMLCSSSASS