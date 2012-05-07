Ни кому не рекомендую связываться с этой мошенницей, или работать с ней только по предоплате 100%. За первый курсовик она мне сделала предоплату, потом все оплатила, даже премию добавила и оставила замечательный отзыв. Зато за второй курсовик не заплатила ничего !!! Сначала, она не внесла предоплату, как она сказала, просто забыла про меня, думаю всякое в жизни случается и она мне показалась порядочным человеком и я отправила ей готовую работу, она сказала, что заплатит, но немного попозже, потом у нее появилась тысяча причин, почему она не может заплатить - то у нее не было доступа в интернет, потом она легла в больницу, и тп., а затем просто перестала отвечать на письма и телефон заблокировала.