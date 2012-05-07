Тема дипломной работы: Развитие правового сознания у лиц юношеского возраста с алкогольной зависимостью. Количество методик 5. Антиплагиат 75%. Объем работы должен составить 50-75 стр.(без учета приложения) Срок сдачи работы до ...
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Оформление ГОСТ. введение, содержание, заключение, СЛ. Антиплагиат 75% Сроки 12 декабря, но точно еще неизвестно. Оцените пожалуйста. если есть вопросы пишите. ВСЁ ВСЁРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
тема под номером 11. все согласно методичке оформление и решение задачи подробное. срок 19.11.12.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт12 лет назад
Детская практическая психология Объем 20-25стр. срок 23-25 сентября. оформление ГОСТ, введение, содержание, заключение СЛ 15шт., приложения стоим 600р. антиплагиат от 70%Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Тема: Сравнительный анализ глаголов говорения в английском и татарском яз. (на эту тему есть курсовая) Объем 60-80листов. сроки конец октября.(еще не утверждено, может позже будет) Методические рекомендации имеются, объем ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
предмет живопись курсовая тема:"зима"акварелью пед.колледж до 2 июняЗакрыт13 лет назад
Учебно- ознакомительный отчет в садике. Специальность педагог-психолог. срок 28-29 мая Отчет по практике дошкольная педагогика это 3 курс. БГПУ. нужен ознакомительный отчет по педагогике. на этой ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
в общем нужно сделать практическую часть, имеется план и сама работа с теорией, по которой тоже есть небольшие замечания-их исправить нужно, теорию предоставят. это содержание диплома. Содержание Глава I. Теоретические ...Закрыт13 лет назад
Тема "проектирование системы видеонаблюдения на избирательном участке" методички пока нету, но будет. сроки предзащиты 5 июня защита 10 июняЗакрыт13 лет назад
СРОК ДО 1 МАЯ. ПОЛНАЯ ТЕМА ДИПЛОМА НАХОДИТСЯ В ПРИЛОЖЕННОМ ФАЙЛЕ, ТАК ЖЕ ЕСТЬ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ. Блок управления и резервирования каналов связи. Блок состоит из двух модулей А и ...Закрыт13 лет назад
ДАННЫЙ ДИПЛОМ ИЛИ НАДО ДОРАБОТАТЬ (ВЫДЕЛЕНО ЖЕЛТЫМ) ИЛИ ЗАНОВО НАПИСАТЬ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ я отметила желтым то куда надо добавить материал ! там у меня идут расчеты за один год, надо сделать ...Закрыт13 лет назад
Тема курсовой — Эмоционально-окрашенные существительные в английском языке План работы: Композиция — введение (актуальность, цель, задачи, методы исследования, объект исследования). 1 глава — теоретическая: краткое изложение основных теоретических проблем, связанных с ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
срок до 15 мая. РГР. задание в приложенном файле вуз БГАУЗакрыт13 лет назад
Предмет - Релейная защита и автоматика Тема - выбор и расчет устройств релейной защиты 3 курс методичка имеется Специальность - энергоснабжение эл.станций и сетей срок 10 ...Закрыт13 лет назад
нужно написать третью главу курсовой работы по экономике организации все материалы в файле. так же и остальная курсовая. срок 7-8 мая. не позжеЗакрыт13 лет назад
ВУЗ БАГСУ Нужно составить и решить кейс по макроэкономике. Отправляю требования к кейсу срок 5 мая с Вашей стороны вопросы если есть - пишите.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Социологическое (соц.)иследование- это система методического продуцирования.например на получение новой информации Этапы соц. Исследования: 1.программа(теоретический этап) 2.полевой(само исследования) 3.анамнез и интропритация результатов. В прикладном ...Закрыт13 лет назад
Предмет Матлаб Тема: Моделирование системы с помощью Simulink. №5 Тип модуляции PM Passband Фазовая... Тип генератора помехи Rician Noise Generator Райусовский шум... очень подробно. срок неделяЗакрыт13 лет назад
тема диплома:" Банковские риски и методы их регулирования срок 15 мая.(точно еще неизвестно) офрмление -файлеРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Срок 23 апреля, вечером, можно даже черновой вариант. для показа преподавателю, потом доработки Тема: "Психологические средства воздействия в массовой коммуникации" 2 курс. ТГПУ. курсовая должна состоять из 2частей теории и практики.методичка ...Закрыт13 лет назад