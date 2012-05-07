llairis

Венера llairis

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Выполнение различных студенческих работ.

Отзывы фрилансеров

pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$35
9 баллов
11 лет назад
Курсовая по лингвистике
Сотрудничество прошло успешно.
Выполнили курсовую на отлично. клиентка передала большое спасибо, защитилась на отлично. буду обращаться.
Ответный отзыв
YanaGolenkova
Голенкова 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$65
0 баллов
12 лет назад
Курсовая по архит. 3-х комн. мансардный жилой дом
Ни кому не рекомендую связываться с этой мошенницей, или работать с ней только по предоплате 100%. За первый курсовик она мне сделала предоплату, потом все оплатила, даже премию добавила и оставила замечательный отзыв. Зато за второй курсовик не заплатила ничего !!! Сначала, она не внесла предоплату, как она сказала, просто забыла про меня, думаю всякое в жизни случается и она мне показалась порядочным человеком и я отправила ей готовую работу, она сказала, что заплатит, но немного попозже, потом у нее появилась тысяча причин, почему она не может заплатить - то у нее не было доступа в интернет, потом она легла в больницу, и тп., а затем просто перестала отвечать на письма и телефон заблокировала.
Отличная работа. спасибо Яне за терпение. Рекомендую. Очень сложную работу выполнила за 4 дня. Рекомендую. Буду обращаться.
Ответный отзыв
IvariKo
Ирина 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Курсовая Страноведение
Спасибо за интерсеный опыт и работу. Впервые оплату получила раньше, чем сдала работу, за что отдельное спасибо)
Ира умница. Забрала работу, от которой у меня все отказались и выполнила ее очень быстро. Спасибо большое. рекомендую.
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VictoriyaSnegova
Виктория 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$27
10 баллов
13 лет назад
Курсовая бухучет по данным любой организации
Все на высшем профессиональном уровне и по-человечески замечательно. Тонкий подход, понимание ситуации, помощь и мгновенная оплата. Спасибо за работу!
Виктория сделала работу в срок. Практическая работа выполнена очень хорошо. Большое спасибо. Буду обращаться. рекомендую автора.
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alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Курсовая Аудит движения основных средств предпр.
Сотрудничество оставило только приятные впечатления. Спасибо Вам за интересный заказ!
За сутки выполнила работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Ответственный автор. Рекомендую очень.
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