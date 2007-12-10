llawenydd

Алина Олейник llawenydd

 
42 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Олейник Алина Владимировна

1981 года рождения

Гражданство: Россия

телефон: (495) 412-64-36, 8-916-967-14-80

Опыт работы

“Ниола-Пресс” Должность: Дизайнер.

“Бизнес-Империя” 02.2003 - 07.2003 Должность: Оператор ПК.

"ЗАО Керама-Центр" 23.07.2007-12.10.2010 Должность: Дизайнер

Образование

Детская художественная школа № 1

МГАХУ памяти 1905 года: Специальность: дизайнер-график.

Академия Международного Сотрудничества: Специальность: фотодизайнер рекламы.

Профессиональные навыки и знания

Windows, MS Office, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Painter, Domus3D, QuarkXpress, Opencanvas, Internet - опытный пользователь, умение рисовать от руки. Разработка дизайна, сканирование, обработка изображений.

Знание языков

Английский разговорный.

Прочее

Коммуникабельность, способность к быстрому обучению, вежливость.

IllustratorPhotoshop
Портфолио