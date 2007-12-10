Олейник Алина Владимировна
1981 года рождения
Гражданство: Россия
телефон: (495) 412-64-36, 8-916-967-14-80
Опыт работы
“Ниола-Пресс” Должность: Дизайнер.
“Бизнес-Империя” 02.2003 - 07.2003 Должность: Оператор ПК.
"ЗАО Керама-Центр" 23.07.2007-12.10.2010 Должность: Дизайнер
Образование
Детская художественная школа № 1
МГАХУ памяти 1905 года: Специальность: дизайнер-график.
Академия Международного Сотрудничества: Специальность: фотодизайнер рекламы.
Профессиональные навыки и знания
Windows, MS Office, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Painter, Domus3D, QuarkXpress, Opencanvas, Internet - опытный пользователь, умение рисовать от руки. Разработка дизайна, сканирование, обработка изображений.
Знание языков
Английский разговорный.
Прочее
Коммуникабельность, способность к быстрому обучению, вежливость.
- Последний танец191 просмотр
- Снежный кот518 просмотров
- Дюймовочка596 просмотров
- Снежные волки827 просмотров
- Единство231 просмотр
- Сквозь шторм208 просмотров
- Зеленая кошка753 просмотра
- Весна197 просмотров
- Волк180 просмотров
- Шторм183 просмотра
- Лис212 просмотров