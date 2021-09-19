llenntochka

Нуждаетесь в увеличении кол-ва потенциальных клиентов в свой бизнес?

Менz зовут Елена и я занимаюсь привлечением заявок из Инстаграм и Фейсбук.

Тестирую от 10-ти рекламных связок в рекламной кампании и акцентируюсь на рентабельности: анализирую конкурентов, даю рекомендации по посадочной странице и предложу доп. идеи по реализации задачи, также просчитаю примерную стоимость заявки, чтобы вы понимали к чему можем прийти.

Беру в работу только те проекты, в решении задач которых, буду предварительно уверена.