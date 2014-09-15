Наполнение интернет магазинов и сайтов качественно и быстро!
Наполнение интернет магазинов и сайтов.
Контент-менеджмент любой сложности: качественно и быстро!
Написание уникальных статей (информационные и СЕО), рерайтинг.
Отзывы о товарах и услугах.
Описания товаров в каталогах.
Ведение новостной ленты.
Набор текста, редактирование, корректировка.
Постинг на форумах.
Админки: Joomla , Bitrix, Web Assist, ShopCMS, ArwShop, OSCommerce, Magento, TYPOlight, различные самописные CMS.
Знание: Java-script, Photoshop.
Мои проекты :
http://babyma.com.ua/ интернет магазин детских товаров.
http://forapple.com.ua/ мобильные аксессуары, наушники, гаджеты.
http://serebro.dn.ua/ ювелирные изделия из серебра.
Тематика : любая.
Гарантии: качество, грамотность, профессионализм, точность.
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