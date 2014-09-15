lleprikon

Лика lleprikon

 
44 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Наполнение интернет магазинов и сайтов качественно и быстро!

Наполнение интернет магазинов и сайтов.

Контент-менеджмент любой сложности: качественно и быстро!

Написание уникальных статей (информационные и СЕО), рерайтинг.

Отзывы о товарах и услугах.

Описания товаров в каталогах.

Ведение новостной ленты.

Набор текста, редактирование, корректировка.

Постинг на форумах.

Админки: Joomla , Bitrix, Web Assist, ShopCMS, ArwShop, OSCommerce, Magento, TYPOlight, различные самописные CMS.

Знание: Java-script, Photoshop.

Мои проекты :

http://babyma.com.ua/ интернет магазин детских товаров.

http://forapple.com.ua/ мобильные аксессуары, наушники, гаджеты.

http://serebro.dn.ua/ ювелирные изделия из серебра.

Тематика : любая.

Гарантии: качество, грамотность, профессионализм, точность.

JoomlaMagentoБитриксJavaPhotoshopНаполнение интернет магазина