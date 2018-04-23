Настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google AdWords

Порядок работы:

Постановка целей и задач проекта, сбор вводной информации.

Аналитика ниши, конкурентов, предложений на рынке.

Создание рекламных кампаний на выбранных источниках.

Дальнейшая аналитика и оптимизация рекламных кампаний.

Рекомендации по дальнейшему ведению.

Помощь с сегментацией аудитории.

Помощь с формулировкой УТП.

Аудит посадочных страниц.