Настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google AdWords
Порядок работы:
- Постановка целей и задач проекта, сбор вводной информации.
- Аналитика ниши, конкурентов, предложений на рынке.
- Создание рекламных кампаний на выбранных источниках.
- Дальнейшая аналитика и оптимизация рекламных кампаний.
- Рекомендации по дальнейшему ведению.
- Помощь с сегментацией аудитории.
- Помощь с формулировкой УТП.
- Аудит посадочных страниц.
- 5 лет работы в Интернет-агентствах, работа с различными тематиками: недвижимость, доставка еды, танцевальные студии, туризм, промышленные товары, строительные материалы и др.
- Сертификация Яндекс.Директ и Google AdWords.
- Длительное сопровождение проектов, маркетинговые аудиты, медиапланирование.
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