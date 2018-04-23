lleto

Полина lleto

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google AdWords

Порядок работы:

  • Постановка целей и задач проекта, сбор вводной информации.
  • Аналитика ниши, конкурентов, предложений на рынке.
  • Создание рекламных кампаний на выбранных источниках.
  • Дальнейшая аналитика и оптимизация рекламных кампаний.
  • Рекомендации по дальнейшему ведению.
Дополнительно:

  • Помощь с сегментацией аудитории.
  • Помощь с формулировкой УТП.
  • Аудит посадочных страниц.
Опыт:

  • 5 лет работы в Интернет-агентствах, работа с различными тематиками: недвижимость, доставка еды, танцевальные студии, туризм, промышленные товары, строительные материалы и др.
  • Сертификация Яндекс.Директ и Google AdWords.
  • Длительное сопровождение проектов, маркетинговые аудиты, медиапланирование.