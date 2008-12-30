Кирилл Чередничеко llirik666llirik666
40 летУкраина/Константиновка
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Ответственный рерайтер. В отношении сроков не подвожу.
Начинающий рерайтер по срокам не подводил, на замечания всегда реагирую адекватно.
Навыки работы в сети Интернет: поиск информации, рерайт, копирайт. Хорошо разбираюсь в таких темах, как строительство и строительные материалы,дизайн интерьера и многие другие.
Личные качества: честность, коммуникабельность, настойчивость в достижении целей.
Увлечения: автогонки,модинг,on-line игры.
Есть команда.