lllasophie

Переводчик, транскрибатор

Занимаюсь переводами с английского на русский и наоборот.Сделаю для вас перевод, предусмотрев все аспекты переводоведения и правила пунктуации. Свой уровень знания английского языка оцениваю как Advanced (C1). Занимаюсь написанием и рерайтом рефератов, курсовых и дипломов. Могу повысить вам уникальность вашей работы в короткие сроки в любом антиплагиате. Также могу транскрибировать аудио и видеофайлы на русском/английском языках. Есть опыт работы в экселе/ворде над созданием графиков и диаграмм, умею быстро организовывать списки и базы данных, также производить автомотизацию однотипных задач и прочее.