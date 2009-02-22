llldemonlll

Дмитрий Llldemonlll llldemonlll

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Портфолио: http://llldemonlll.narod.ru/index.html

Предлагаю широкий спектр услуг для архитектурных студий, девелоперов, строительных и рекламных компаний, индивидуальных клиентов:

- визуализация экстерьеров жилых комплексов, бизнес центров и зданий;

- визуализация интерьеров жилых и общественных зон;

- визуализация VIP интерьеров и экстерьеров;

- визуализация коттеджных поселков;

- ландшафтная визуализация и визуализация благоустройства;

- анимация экстерьеров и интерьеров;

- предметная визуализация и анимация для рекламы;

- 3-х мерное моделирование сложных объектов.

Индивидуальный подход к каждому клиенту. Разумные цены.

Портфолио: http://www.pixila.com/portfolios/portfolio/?artist=2025

Контакты:

г. Киев, Дмитрий.

[email protected]

80937402707