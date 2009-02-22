Портфолио: http://llldemonlll.narod.ru/index.html
Предлагаю широкий спектр услуг для архитектурных студий, девелоперов, строительных и рекламных компаний, индивидуальных клиентов:
- визуализация экстерьеров жилых комплексов, бизнес центров и зданий;
- визуализация интерьеров жилых и общественных зон;
- визуализация VIP интерьеров и экстерьеров;
- визуализация коттеджных поселков;
- ландшафтная визуализация и визуализация благоустройства;
- анимация экстерьеров и интерьеров;
- предметная визуализация и анимация для рекламы;
- 3-х мерное моделирование сложных объектов.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Разумные цены.
Портфолио: http://www.pixila.com/portfolios/portfolio/?artist=2025
Контакты:
г. Киев, Дмитрий.
80937402707