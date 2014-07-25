По образованию специалист по защите информации.
В первую очередь занимаюсь рерайтингом. Копирайтером могу быть только на определенные темы (в основном: футбол, компьютеры, мобильные устройства, информационная безопасность, телевидение, кино, литература). Больше двух лет являюсь главным редактором некоммерческого объединения Группа перевода "Клуб Морд-Сит".
В сутки могу обрабатывать по 25000 збп (больше, если заказчику срочно нужен текст), пунктуален, вежлив, перфекционист, умею придавать тексту литературность.
Рерайт: от 30р/1000 збп.
Копирайт: 50р/1000 збп.
Для связи ICQ (8758899) или E-mail ([email protected]).
С уважением, Андрей.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
Андрей, хоть и новичок на этой бирже, но показал себя с самой хорошей стороны. Быстро все выполнил и качество соответствует. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, вежлива при общении и оплата в срок. Было приятно работать.
Копирайтинг
1 отзыв
от $3
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $3
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $30
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $10
нет рейтинга