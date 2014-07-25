По образованию специалист по защите информации.

В первую очередь занимаюсь рерайтингом. Копирайтером могу быть только на определенные темы (в основном: футбол, компьютеры, мобильные устройства, информационная безопасность, телевидение, кино, литература). Больше двух лет являюсь главным редактором некоммерческого объединения Группа перевода "Клуб Морд-Сит".

В сутки могу обрабатывать по 25000 збп (больше, если заказчику срочно нужен текст), пунктуален, вежлив, перфекционист, умею придавать тексту литературность.

Рерайт: от 30р/1000 збп.

Копирайт: 50р/1000 збп.

Для связи ICQ (8758899) или E-mail ([email protected]).

С уважением, Андрей.